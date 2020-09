Amministrative Cappadocia: Lorenzo Lorenzin risponde alle 5 domande di Marsicalive

Cappadocia. Anche il Comune di Cappadocia andrà al voto il prossimo 20/21 settembre. A contendersi il risultato elettorale saranno Lorenzo Lorenzin, già sindaco del borgo marsicano, e Lucilla Lilli. Abbiamo incontrato entrambi i candidati cui abbiamo sottoposto le stesse domande. Queste le risposte di Lorenzin:

Cappadocia e turismo: come potenziare il settore e quali politiche adottare per creare un circuito virtuoso che tenga conto della collaborazione con gli altri paesi della Marsica?

Con la creazione e l’attivazione delle piste scioviarie di Camporotondo durante la mia passata amministrazione, abbiamo sicuramente solcato un evidente passo d’avanguardia per il turismo non solo di Cappadocia, ma anche dei comuni limitrofi come Tagliacozzo, Castellafiume, Capistrello. Continueremo su questa strada, con la creazione di ulteriori eventi e manifestazioni che valorizzino il territorio e il patrimonio paesaggistico naturale, in particolare eventi con la presenza dei circoli equestri, come il Gran Galà Equestre, che già in passato abbiamo realizzato.

Progetti per contrastare lo spopolamento del borgo e coinvolgere i giovani a investire sul territorio

Come squadra, vogliamo puntare molto sull’industria del turismo per far sì che questo stesso settore possa creare posti di lavoro nel territorio. Incentiveremo anche l’apertura di servizi essenziali, come alimentari, dove possono essere coinvolti a lavoro giovani nel territorio. A nostro avviso, è necessario creare un circuito commerciale attorno le piste da sci, ma anche nei sentieri presenti: favoriremo, così, lo svilupparsi di cooperative che possono lavorare per l’ambiente, associazioni escursionistiche e strutture ricettive.

Cultura: da cosa, nell’immediato futuro, ripartire per dare slancio al settore?

Sulla cultura abbiamo vari progetti in programma, in particolare grazie alle fertili idee della mia candidata più giovane, Silvia Federici che ha proposto la realizzazione di una nuova manifestazione, “Festival di musica in natura” con concerti musicali nello splendido sfondo naturale delle nostre montagne, fra rocce e pascoli, sempre nel rispetto dell’ambiente. Un altro aspetto culturale, sempre promosso dalla mia candidata, con il sostegno di tutta la squadra, è la lotta per l’abbattimento dell’eco-mostro, nel rispetto della natura del nostro territorio. Vogliamo, inoltre, creare una rete di collaborazione con le pro loco locali che sono sempre molto attive e disponibili, al fine di promuovere eventi culturali che valorizzano il patrimonio storico della nostra comunità.

Sport: non più scisso dal binomio col turismo invernale, ma fulcro di economia durante tutto l’anno. Quali proposte?

Sullo sport, già in passato, stavamo lavorando per realizzare gare ciclistiche, podistiche montane che rimangono nei nostri obiettivi e stiamo lavorando per entrare nel circuito della Spartan Race su a Camporotondo. Inoltre, con il recupero a Cappadocia della palestra e la creazione a Petrella di un campo di calcetto (oltre quello già ristrutturato a Verrecchie), abbiamo intenzione di dar vita ad un circuito polisportivo per garantire lo sport in tutto il territorio comunale.

Sanità: proposte per il benessere in paese, tenendo conto delle attività di prevenzione e sensibilizzazione

Uno dei primi punti del nostro programma riguarda la riapertura della farmacia, una struttura necessaria e fondamentale per la sanità locale. Anche in questo campo, eravamo già a lavoro ed avevamo spedito in Regione tutti i documenti per dare avvio all’iter procedurale. Bisogna dire, poi, che nel territorio c’è una presenza rilevante di persone anziane, per cui vogliamo creare un circuito di giornate di prevenzione con visite gratuite per la loro tutela e salute. Tenteremo di affermare una più costante presenza di medici per visite di controllo nell’intero territorio comunale, incluse le frazioni.