Amministrative, Benvenuto Futuro: Magliano sarà polo d’attrazione, turismo e sport binomio perfetto

Magliano De’ Marsi. Sport e politiche giovanili sull’agenda di “Benvenuto futuro”. Sono queste alcune delle priorità per il candidato sindaco per il Comune di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano, che si è messo già al lavoro con la sua squadra per iniziare a progettare un vero e proprio sviluppo del settore sportivo partendo dalla creazione della “consulta dello sport” quale organo di interlocuzione tra l’amministrazione e le varie realtà associative del territorio.

“Sappiamo che nella nostra comunità lo sport ha avuto sempre un ruolo fondamentale”, hanno spiegato il candidato sindaco Di Cristofano e il candidato consigliere Domenico Eligi, “per questo è nostra intenzione valorizzare le attività sportive e le strutture ricettive rivolte soprattutto ai giovani. L’intento è quello di poter trasformare Magliano in un vero e proprio “polo di attrazione” per i ragazzi e per chi pratica lo sport magari anche aprendo a realtà extraterritoriali e ospitando, come già accaduto in passato, ritiri estivi e meeting invernali di importanti società sportive italiane”.