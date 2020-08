Amministrative, Babbo: cultura al centro del programma. Guanciale ha traccia un percorso per il futuro

Avezzano. “Le riflessioni che Lino Guanciale ha condiviso con la sua intervista al Centro rappresentano al meglio lo straordinario lavoro che ha guidato, e che tutti riconoscono, con il Teatro dei Marsi. Un percorso con risultati, numeri e apprezzamenti della critica e del pubblico inimmaginabili solo qualche anno fa. Ma Guanciale fa di più e traccia un percorso per il futuro, lanciando una sfida ad Avezzano e alla Marsica”. Queste le dichiarazioni del segretario provinciale del Pd Francesco Piacente.

“L’ambizione del progetto che è stato tratteggiato”, prosegue,”richiede il sostegno di molti, al di là delle appartenenze: amici del Teatro e della cultura di Avezzano e della Marsica. Facciamo appello al nostro candidato Mario Babbo perché raccolga la sfida, come ha già dichiarato di voler convintamente fare nel recente confronto pubblico che ha avuto con lo stesso Lino Guanciale. La candidatura e il protagonismo di Giampiero Nicoli è la più chiara ed inequivocabile manifestazione concreta di questo progetto”.

“Metterò al centro dell’azione amministrativa la cultura, come luogo della crescita integrale del territorio, ma anche come volano dell’economia “, dichiara il candidato sindaco Mario Babbo,”i progetti annunciati da Lino Guanciale, come il progetto “Residenze etiche”, sono strumenti che possono dare molto alla città valorizzando professionalità, indotto e tradizione artistica. Un programma articolato ma con idee chiare che possa essere interpretato al meglio dall’impegno di personalità di riferimento per la città. Lino Guanciale ha citato l’avv. Giampiero Nicoli, riferimento assoluto per il mondo della cultura cittadino. Un suo impegno istituzionale sarebbe un onore e un segnale molto forte di attenzione a quel mondo”, conclude Mario Babbo.