Amministrative Avezzano, il candidato sindaco Mario Babbo inaugura il comitato elettorale

Avezzano. Il comitato elettorale del candidato sindaco Mario Babbo verrà inaugurato domani, a partire dalle 17, in via Corradini angolo Corso della Libertà.

Il comitato non sarà una mera vetrina elettorale ma avrà, dal giorno della sua inaugurazione, il delicato compito di coordinare volontari e attivisti in modo da rendere chiari e accessibili alla cittadinanza gli obiettivi del programma di mandato e i valori del candidato sindaco e delle liste a lui collegate.

“Non è una novità per noi dialogare con la gente, nelle frazioni, nei quartieri”, dichiara il candidato sindaco Babbo, “fare politica significa stare fra le persone che lavorano, che fanno impresa, che si occupano di sociale e volontariato per ascoltare, dare risposte, trovare soluzioni insieme. Lo facciamo tutti insieme dal primo giorno di questa avventura e la nostra agenda non cambierà marcia”.

“Avezzano ha bisogno di cura e attenzioni quotidiane e ha il diritto e il dovere di vivere intensamente una nuova stagione di cambiamento che la ponga in una posizione di reale competitività con le altre città d’Abruzzo”, sottolinea il candidato sindaco per la città di Avezzano, “si apre alla città un luogo dove queste esigenze potranno essere ascoltate e sviluppate in una agenda comune. Vi aspettiamo”.