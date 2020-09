Amministrative Avezzano, il candidato Di Pangrazio incontra residenti e commercianti di Piazza Cavour

Avezzano. Ieri pomeriggio, il candidato sindaco Gianni Di Pangrazio ha incontrato commercianti e residenti di Piazza Cavour, per ascoltare le loro rimostranze. Dopo gli interventi realizzati in zona durante la precedente amministrazione Di Pangrazio (rifacimento del manto stradale attorno alla piazza e in via Sandro Pertini, sistemazione dei marciapiedi e installazione di videocamera di sorveglianza), due sono i problemi che attanagliano il quartiere: rete fognaria e mancanza di parcheggi.

“Le condutture fognarie risalgono a oltre 50 anni fa, quando la città contava la metà dei residenti che conta oggi” spiega il candidato sindaco. “In occasione di piogge di elevata intensità, la fognatura non è, pertanto, più in grado di smaltire acque reflue e acque meteoriche, provocando allagamenti. In cinque anni, intercettando fondi comunitari per almeno 15 milioni di euro, potremmo rafforzare le condutture”.

Per quanto riguarda il problema dei posteggi, il candidato si è impegnato a valutare, insieme ai cittadini, la possibilità di ridurre le dimensioni della piazza, arredandola meglio, e fare in modo che vengano realizzati 30 parcheggi in più a spina di pesce. “Siamo pronti a lavorare ascoltando le esigenze dei cittadini e cercando insieme a loro la soluzione migliore per ogni tipo di problematica” conclude Di Pangrazio.