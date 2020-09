Amministrative Avezzano, GiovaniAlCentro si schiera al fianco del candidato sindaco Di Pangrazio

“In Gianni Di Pangrazio”, dichiarano, “abbiamo individuato il candidato capace di ascoltarci e sostenerci. Riteniamo che, soprattutto in questo particolare momento storico, sia l’unico capace di traghettare la città verso un nuovo inizio, verso quella rinascita che da anni si attende e di cui noi giovani vogliamo essere protagonisti. Per questo, Federica Collalto, Federica Dellapasqua, Beatrice Rubino, Mario Capone e Gianluca Granieri, membri attivi dell’associazione, hanno deciso di candidarsi nelle sue liste”.

“Le nostre proposte per Avezzano, accolte con entusiasmo dal candidato”, continuano, “riguardano principalmente l’attivazione di un servizio di supporto nella predisposizione di documenti utili, come il curriculum vitae, lettera e video di presentazione, lettera di referenza, certificazioni di inglese e informatiche eipass, l’apertura di sportelli e laboratori dell’informagiovani come cercare lavoro, politiche attive per il lavoro, stage e tirocini, avvio di una start-up e di uffici fondi europei tra missioni, valori, obiettivi specifici, target di riferimento e i servizi”.

“Ad ogni modo, il nostro punto di forza sarà il coworking ovvero la realizzazione di spazi comuni, attrezzati ad uso ufficio e destinati, eventualmente, alla locazione per periodi più o meno brevi. Peculiarità di tale nuova modalità di lavoro è la possibilità di condivisione di know how derivante dalle diverse professionalità, nonché la possibilità di distribuire i costi fissi, tipici di un ordinario ufficio singolo. Questi, come detto, sono soltanto alcuni degli aspetti prioritari trattati dall’associazione. Tante altre idee e proposte”, concludono, “saranno prossimamente condivise”.