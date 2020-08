Amministrative Avezzano, Di Cintio e Eligi rinunciano alla candidatura a sindaco

Avezzano. Francesco Eligi e Sergio Di Cintio sono i primi due nomi che escono fuori dalla competizione elettorale, per lo meno per quella indirizzata alla carica di sindaco. Eligi, già consigliere di minoranza durante la legislatura di Gabriele De Angelis ha espressamente chiarito che “O sarò un candidato consigliere del Movimento5Stelle, oppure salterò questa tornata elettorale…a chi non fosse chiaro posso sempre spiegarlo con i disegnini”. Inequivocabile.

A questo punto è rebus su chi prenderà il suo posto. Regolamento alla mano, il M5S non può coalizzarsi con Mario Babbo, essendo che al suo interno vi sono due partiti (Pd e Italia Viva). Circostanza, questa, espressamente vietata dal documento. I lavori proseguono e già in settimana potrebbero arrivare delle novità circa colui che rileverà l’eredità di Eligi.

Anche Sergio Di Cintio non ci sarà. Solo una settimana fa l’annuncio della candidatura a sindaco. Ieri, invece, il passo indietro, così spiegato: “Avrei potuto scrivervi mille motivazioni o scusanti ma sarebbe stata una cosa sciocca ed inutile. Dopo una attenta analisi dovuta a motivi personali e a nuovi sviluppi lavorativi, ho ritenuto opportuno non proseguire il percorso di candidatura alla carica di sindaco di Avezzano. A ciò si aggiunge la decisione di non candidarmi a consigliere nelle liste di nessuno”.

“Continuerò a fare politica e a battermi per la nostra città e per il nostro territorio con la stessa grinta, voglia, passione e senso di responsabilità. Non è stata una decisione facile e se la vita ha bisogno di atti di coraggio, di coerenza e di serietà, bisogna dimostrarlo in tutte le occasioni”, ha dichiarato.