Amministrative, Avezzano Bene Comune: il nostro progetto nasce per l’inclusione delle differenze

Avezzano. La lista elettorale “Avezzano Bene Comune” si è nuovamente riunita ieri, 3 luglio, e alla presenza dei suoi componenti è giunta al completamento del programma elettorale. “Nonostante il programma sia stato completato” si legge in una nota “ci riserviamo un breve periodo per perfezionarlo prima di presentarlo a stampa e cittadinanza. Detto ciò, il programma ruota attorno sei grandi temi che riteniamo siano essenziali per invertire la tendenza negativa presa dalla città e soprattutto garantirne un futuro luminoso”.

“Si è anche ribadito il modello che “Avezzano Bene Comune” ha in mente per Avezzano: una città che resta saldamente ancorata alle sue radici culturali e storiche, a cominciare dalla sua vocazione agricola, ma che allo stesso tempo si lancia verso il futuro, puntando ai servizi, turismo e commercio” continua la nota. “Ma, soprattutto, una città pulita, sicura, verde, vivibile e accessibile a tutti”.

“Il progetto alla base di “Avezzano Bene Comune” nasce col volere di “includere” e dunque nelle differenze” spiega il portavoce, Alessandro Del Monaco. “Sono proprio queste differenze, nelle loro sfumature, che hanno portato alla creazione di questo programma elettorale. Differenti vedute, differenti opinioni, differenti origini… ciò ci ha permesso di prendere in considerazione ogni angolo, ogni persona di Avezzano mentre lavoravamo”.

“Il risultato” prosegue Del Monaco “è un programma elettorale che riteniamo risponda davvero ai problemi della città. Al degrado causato da oltre un decennio di cattiva amministrazione, all’assenza di sicurezza in tutta la città, a soprattutto la completa assenza di prospettive ed attrattive per i giovani, per un futuro che ad alcuni piace tanto nominare ma poi procedono a calpestare per i loro interessi”.

“Cinque mesi fa ci presentammo dichiarando, tra molte cose, che “accettavamo la sfida”. Da quando abbiamo ripreso le attività, riaperto la nostra sede, ci hanno chiesto “quale sfida?”. E non c’è un unica risposta a questa domanda: la sfida di evitare che Avezzano venga distrutta dall’interno come successo ad altri Comuni, anche qui in Abruzzo… la sfida a rompere le logiche che hanno portato la città a questo punto… ma anche la sfida di presentare la lista per le elezioni. Sembra tutto semplice, anzi, ci fanno credere che sia tutto semplice, ma la realtà è diversa: ogni cosa, nella vita, è una grande sfida” continua Del Monaco. “Noi proponiamo la nostra visione, una visione che da Avezzano mancava da più di dieci anni. E non è segreto che, dopo queste elezioni, non spariremo più: “Avezzano Bene Comune” continuerà, proprio per il bene della nostra città. Perché se noi abbiamo “accettato la sfida”, è perché ad Avezzano ci teniamo veramente, e veramente crediamo che meriti di meglio” conclude il portavoce di “Avezzano Bene Comune”.