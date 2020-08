Amministrative Avezzano, Alfatti Appetiti (FdI): coalizione coesa in appoggio convinto al leghista Genovesi

Avezzano. “L’unico candidato di Avezzano ad oggi sostenuto da una coalizione coesa, omogenea ed autorevole per la sua storia e il buongoverno in tutta Italia, è il salviniano Tiziano Genovesi: il centrodestra è l’unico raggruppamento che ha avuto la forza di presentare ufficialmente simboli conosciuti e riconosciuti come appartenenti alla coalizione: sono quelli di Lega, Fdi, Udc e Cambiamo che, tutti insieme, con convinzione ed entusiasmo, sostengono Genovesi”. Lo ha detto Roberto Alfatti Appetiti, commissario di Fratelli d’Italia e responsabile regionale Cultura del partito della Meloni, facendo il punto sulle forze in campo alle elezioni di Avezzano dei prossimi 20 e 21 settembre.

“Rispettiamo le scelte di tutti e auspichiamo una campagna elettorale caratterizzata da un confronto sereno e soprattutto concreto sulle tante problematiche che vive la città”, sottolinea Appetiti, “riteniamo, tuttavia, che chi è coerente con la politica regionale e nazionale e allo stesso tempo fa scelte in linea con i bisogni ed i desiderata della collettività, intendendo la politica come spirito di servizio e non come espressione di convenienze e personalismi, offra un valore aggiunto”.

“La politica cammina sulle gambe delle persone e non dei curriculum e Tiziano Genovesi è nato, lavora e soprattutto vive ad Avezzano, la frequenta, la conosce, è un giovane che si è fatto da solo, rimboccandosi le maniche e lavorando duramente per affermare la sua azienda. È questo quello che conta e sono certo che gli avezzanesi”, conclude il commissario avezzanese di Fratelli d’Italia, “investiranno su di lui per i prossimi dieci anni”.