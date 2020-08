Amministrative, Almerinda Cacchione al fianco della Taccone: persona seria e competente

Avezzano. “Sono una commercialista che svolge la sua professione nella nostra città da oltre trent’anni. Seguo aziende situate nel nostro territorio e con loro vivo ed affronto ogni giorno tutte le difficoltà ed i sacrifici per poter rimanere al passo e continuare l’attività che spesso è un’ eredità famigliare preziosa”. Con queste parole la dottoressa Almerina Cacchione, detta Linda, si presenta alla città in occasione delle elezioni amministrative di settembre.

“Abbiamo bisogno di una amministrazione seria, corretta e motivata che lavori con grande energia e con un gruppo coeso e preparato pronta ad affrontare i numerosi problemi che affliggono il nostro Comune. È necessario e desidero fortemente che Avezzano torni ad essere la bellissima città che è stata, che torni a risplendere viva e laboriosa. Non dobbiamo arrenderci a vederla morire e messa in un angolo. Non posso accettarlo! È stato questo desiderio che mi ha spinto ad accogliere la richiesta di Anna Maria Taccone per la mia candidatura”.

“È questo il momento giusto, l’occasione da cogliere. È per me un grande onore essere al fianco di una persona trasparente, preparata, un volto nuovo che ci rappresenta in maniera efficace, una svolta necessaria ed obbligata. Lavoreremo sodo ed in sinergia con tutte le persone che parteciperanno a questa sfida, con l’obiettivo di far risorgere la nostra città. Almeno potremo dire di averci provato”, conclude.