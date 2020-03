Amministrative 2020, Verrecchia (Fdi): per ripartire serve discontinuità. In settimana il nome del candidato sindaco?

Avezzano. “Ad Avezzano sono stati fatti degli errori che hanno portato la città allo stato in cui ci troviamo. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. La parola chiave dovrà essere discontinuità per riparare gli errori evitandone altri”. A dichiararlo è Massimo Verrecchia, attuale capo della segreteria del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Un intervento con il quale Verrecchia vuole riportare i temi al centro del dibattito politico che, specialmente negli ultimi giorni, ha visto i nomi di candidati, o possibili tali, scavalcare idee e progetti da discutere e sposare. In settimana, inoltre, potrebbe arrivare il nome del candidato sindaco per il centrodestra. Sempre con riguardo a ciò ha detto:

“Fa piacere apprendere come le disponibilità alla candidatura a sindaco di Avezzano crescano di giorno in giorno. Tuttavia, mi sorge un dubbio: quanti di costoro, se non venissero indicati a concorrere per lo scranno di primo cittadino, si renderebbero disponibili a proporsi come “semplici” consiglieri comunali? Pochi, temo. O forse, più probabilmente, nessuno. Ai posteri, l’arduo consenso”.