Amministrative 2020, Sterpetti fa un passo indietro: rinuncio alla candidatura a sindaco, non ci sono le condizioni

Avezzano. Leonardo Sterpetti fa un passo indietro e annuncia che non scenderà in campo come candidato sindaco alle prossime amministrative avezzanesi. L’imprenditore, molto noto in città, nelle scorse settimane è stato più volte individuato come possibile candidato a primo cittadino in quota Lega. Oggi, invece, la rinuncia.

“Dopo un’attenta valutazione delle dinamiche politico-ambientali, ritengo che manchino le condizioni affinché io possa trasferire sul piano amministrativo le modalità operative che appartengo alla mia logica personale ed imprenditoriale, in termini di trasparenza ed efficienza. Sopraggiunti impegni familiari contribuiscono all’esigenza di un mio ripensamento per la candidatura alla poltrona di sindaco”.

A questo punto la Lega perde uno dei nomi di punta per la corsa alla candidatura a sindaco. Nella rosa dei possibili candidati proveniente dal mondo civico, Sterpetti era in pole position. Torna, così, in auge il nome di Sandro Stirpe. Quello che invece resta sempre particolarmente attenzionato è quello di Lorenzo De Cesare.