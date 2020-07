Amministrative 2020: scontro aperto tra Fina e Verdeccchia, l’avvocato: confronto? Quando vuole

Avezzano. Prosegue a ritmi serrati la polemica tra Michele Fina e Roberto Verdecchia. Stamane il segretario regionale del Partito Democratico, tramite una dichiarazione esclusiva rilasciata alla redazione di Marsicalive, ha lanciato un appello all’ex compagno di partito affinché il loro confronto si svolga mediante incontro pubblico. Pronta la replica dell’avvocato avezzanese.

“Bene, è venuto il momento di mostrare delle idee sulla città (se quel tal Fina le avesse per sua memoria) e di porre a conoscenza l’intera cittadinanza e gli appartenenti del Partito democratico cosa fa il Fina nella sua vita lavorativa da circa vent’anni, vista la sua età anagrafica”.

“La sola e semplice risposta -nulla- sarebbe sufficiente a far capire a chiunque che oltre ad essere un mero strumento obsoleto all’interno (oggi) del Partito Democratico, lo stesso nulla produce per gli altri ma solo per se stesso ed i suoi più stretti accoliti”.

“Quanto al confronto, quando e come vuole, ma studi e conosca le problematiche della mia città prima di parlare -come suo costume a vuoto – visto che anche nella sua città di origine (Luco dei Marsi), non ha avuto tanta fortuna, a causa della fuga dal partito dell’attuale sindaco e relativi consiglieri. In fondo il personaggio non ha mai mostrato i suoi “muscoli” politici, alias i voti da parte del popolo, ma solo quelli ottenuti nelle uniche sedi congressuali dei vari partiti, dove lì è molto semplice ottenerli. Ad maiora”, conclude Verdecchia.