Amministrative 2020: prove di dialogo in casa centrodestra, Imprudente mette tutti d’accordo

Avezzano. Un incontro nell’incontro, quello andato in scena stamane all’interno della sala “A.Picchi” del Palazzo Torlonia di Avezzano. In occasione del convegno “Dal sogno dell’Imperatore Claudio alla realtà del Fucino”, nel corso del quale è stato presentato il video “Perle d’Abruzzo” a cura del servizio stampa giunta regionale in collaborazione con il segretariato Mibact Abruzzo, erano numerosi gli esponenti del centrodestra cittadino che si sono ritrovati anche per dare il benvenuto a Emanuele Imprudente.

Il vice presidente della Giunta Regionale con delega all’agricoltura si è intrattenuto a lungo con i presenti, aprendo finestre di dialogo anche in merito alle strategie da adottare nel corso dell’imminente campagna elettorale avezzanese. Presente parte del gruppo di Fratelli d’Italia, quest’oggi impegnato a Roccaraso per il raduno degli stati generali del partito, con Armando Floris, Walter Di Bastiano, Leonardo Sterpetti, Antonio Del Boccio. Oltre ai meloniani vi erano anche esponenti di Forza Italia (Giancarlo Cipollone) e del mondo civico.

Non si è parlato di politica in senso stretto, non era in programma, ma l’occasione è stata buona per distendere gli animi e preparasi serenamente alle prossime settimane. Entro la fine del mese si dovrà individuare il candidato sindaco che, rumors sempre più accreditati, danno in quota Lega. Lunedì la conferenza stampa nella quale saranno presenti il coordinatore regionale Luigi D’Eramo, quello marsicano Tiziano Genovesi e quello cittadino Roberto Laurenzi.