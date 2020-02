Amministrative 2020, Panei (Pd): ritornare al dialogo e all’ascolto, ma sui programmi serve compattezza

Avezzano. Nel terzo appuntamento con #SpazioPolitica abbiamo incontrato Lorenza Panei del Partito Democratico. Tanti i temi toccati nel corso della consueta intervista del giovedì, dalla figura del candidato sindaco a come rilanciare l’economica della città, dal ruolo delle donne nella politica alla necessità impellente di un maggiore confronto e dialogo tra le parti e tra queste e i cittadini.

“E’ mancato l’ascolto, ci sono stati momenti abbastanza lunghi in cui sia la politica che i movimenti civici, probabilmente troppo calati nelle questioni che stavano gestendo, sono stati poco vicini ai bisogni dei cittadini. E questo è diventato un problema. Da cittadina vorrei che le persone che daranno la propria disponibilità a mettersi in gioco in questo momento, per andare a prendersi cura di una città come Avezzano, prestassero maggiore attenzione all’ascolto che, inoltre, fa assolutamente bene nella stesura dei programmi”.

“Prima di parlare dei nomi si deve individuare il profilo del sindaco che arriverà dopo un anno di commissariamento. Mettiamoci insieme e pensiamo al miglior profilo, ma non sottovalutiamo il gruppo di lavoro e la squadra che lo deve accompagnare. Senza questa, che ti supporti nei momenti di difficoltà e criticità, da soli non si va da nessuna parte”.

