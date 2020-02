Amministrative 2020: in casa Lega salgono le quotazioni di De Cesare, Sterpetti resta in standby

Avezzano. Torna in voga il nome di Lorenzo De Cesare come candidato sindaco in quota Lega per le prossime amministrative nel capoluogo marsicano. All’interno della coalizione di centrodestra sono ancora in corso le trattative per assegnare la spartizione dei Comuni sul territorio regionale e quindi è ancora prematuro parlare di chi possa candidarsi con chi. Ma il toto nomi è inarrestabile, così come il gossip politico che attorno a esso ruota.

Il commercialista e imprenditore avezzanese ha un lungo passato nella politica di città; ex esponente di Alleanza Nazionale, ha avuto un ruolo come assessore al Bilancio durante la giunta Floris, è sceso in campo con una lista in occasione delle comunali nelle quali vinse Gianni Di Pangrazio e presentò un’alleanza, una coalizione- naufragata dopo pochi giorni – con Nazzareno Di Matteo e Tiziano Genovesi durante le ultime amministrative vinte poi da Gabriele De Angelis.

Parallelamente a De Cesare, proveniente dal mondo politico, l’altro nome caldo è quello di Leonardo Sterpetti, proveniente però dal mondo civico. L’imprenditore avezzanese non ha nascosto di aver ricevuto offerte e di essere attivo nelle interlocuzioni di parte, ma per il momento resta in attesa. Non è sfuggita la sua presenza al castello Orsini in occasione della presentazione del programma elettorale. Assente, invece, De Cesare. Sterpetti resta dunque in stand-by. Sandro Stirpe e Umberto Occhiuzzi, altri nomi dati come papabili, perdono quota e sembrano ormai fuori dai giochi