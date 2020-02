Amministrative 2020, i civici si spaccano e Babbo rompe gli indugi: scendo in campo per Avezzano

Avezzano. Lo avevamo anticipato all’inizio di ottobre, Mario Babbo, ex consigliere di maggioranza nella giunta Di Pangrazio e di opposizione in quella De Angelis, scende in campo. Lo fa con un progetto civico che questo mercoledì presenterà alla città. “Credo nel valore della squadra che per me è impegno, collaborazione e sacrificio”, ha dichiarato, “la squadra aiuta a crescere, a condividere, a lottare per l’obiettivo comune. Sempre nel rispetto dei compagni e dell’avversario. Sono questi i principi che mi hanno spinto a mettermi in gioco per la città di Avezzano. Unitevi a noi, è il momento giusto”.

Mario Babbo, Emilio Cipollone, Emiliano Crisigiovanni, Roberto D’Ippolito, Andrea Massimiani, Ottaviano Roselli, Stefano Di Carlo, Roberto Cotturone, Pierluigi Di Stefano, Stefano Lanciotti, Roberto Guanciale, Rolando Porretta, Lucio Testa, Giovanni Mastrangelo, sono solo parte dei nomi che comporranno una coalizione civica ad ampio raggio, mirata ad aggregare esponenti della società civile e politici più o meno navigati.

Il gruppo civico si spacca. L’ipotesi di un progetto condiviso con Carmine Silvagni e Alessandro Pierleoni sembrerebbe essere dunque tramontato. Nonostante le interlocuzioni avviate da settimane, la mancata intesa potrebbe aver spinto Babbo a scegliere di correre da solo con le liste che sono ormai pronte da mesi.