Amministrative 2020, il centrosinistra in cerca del candidato pensa a Verdecchia e rilancia sulla Panei

Avezzano. Situazione speculare per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, entrambe alla ricerca del candidato sindaco per le amministrative di maggio. Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega dovrebbero trovare l’accordo in settimana, rendendo noto chi sarà il leader attorno cui costruire la campagna elettorale.

Gli avversari politici, invece, sono ancora all’affannata ricerca di chi possa ricevere tale investitura. Il gruppo di csx ha dapprima cercato di ricomporsi, mirando a ritrovare solidità e serenità al suo interno, poi si è messo al lavoro per individuare il miglior candidato possibile. Se, come detto, il lavoro svolto in un primo momento era mirato al ricompattamento, adesso è il momento di svelare le carte ritenute vincenti.

I tempi di stringono e l’elettorato reclama a gran voce di conoscere i propri rappresentanti. Dalla corsa sembrerebbe escluso Giuseppe Di Pangrazio. L’attuale coordinatore della segreteria cittadina, in virtù della precisa volontà di rinnovamento auspicata sia dai rappresentanti del Pd che dai suoi sostenitori, sarebbe scavalcato dalle quotazioni – che invece continuano a salire – di Roberto Verdecchia e Lorenza Panei.

Entrambi fedelissimi del partito, sarebbero individuati come coloro capaci di prendere in mano le redini del gruppo e trainarlo fino a maggio, quando Avezzano tornerà alle urne per eleggere il successore di Gabriele De Angelis. Proprio in ottica elettorale sarà fondamentale, per la coalizione di centrosinistra e per chiunque si troverà a rappresentarla, sciogliere le riserve e stringere legami solidi e inequivocabili con il mondo civico, sempre più pedina vincente nella scacchiera delle strategie politiche.