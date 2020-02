Amministrative 2020, il centrodestra bussa alla porta di Sterpetti ma lui rifiuta: troppa confusione

Avezzano. Passano i giorni ma il nome del candidato sindaco per il centrodestra non sembra arrivare. Oltre le schermaglie tra i vari schieramenti, ciò che emerge è l’incertezza circa il partito che sarà chiamato a individuare il leader con cui la coalizione correrà alle amministrative di maggio.

Nonostante abbia precisato di tirarsi fuori dalla corsa alla carica di primo cittadino, Leonardo Sterpetti per più di qualcuno resta sempre in pole position. In molti vedono in lui un possibile nome di spicco capace di mettere d’accordo esponenti di diverse realtà politiche e civiche.

Non si trova un accordo e sembrerebbe che, proprio alla luce di ciò, non solo i rappresentanti della Lega ma anche di altri partiti avrebbero chiesto all’imprenditore avezzanese di scendere in campo. Sterpetti, però, avrebbe rifiutato, adducendo alla confusione e alla mancanza di un progetto concreto le motivazioni di tale diniego, oltre che a una presunta mancata unità tra i partiti.