Amministrative 2020, Genovesi: programmi e idee devono prevalere sui nomi. E apre ai movimenti civici

Avezzano. “La componente civica è fondamentale per la coalizione perché va a prendere una fetta di elettorale che non si riconosce nel partito. In una coalizione non si prescindere dal mondo civico e dal porlo in una posizione paritetica. In una ripartizione di equilibri politici si farà una ripartizione di quelle che sono le istanze. Si dovrà andare col modello classico: partiti più civici. Si deve presentare una figura che sia di garanzia per tutti”.

Lo ha dichiarato Tiziano Genovesi, coordinatore provinciale della Lega, nel corso di #SpazioPolitica, l’approfondimento politico di Marsicalive in diretta sulla pagina facebook tutti i giovedì a partire dalle 12. Di questo, e di molto altro si è discusso nel corso dell’intervista.

L’intervista integrale: