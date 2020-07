Amministrative 2020, domani il confronto Fina – Verdecchia in diretta Facebook su Marsicalive

Avezzano. Dopo settimane di attacchi e scontri dialettici, domani, alle 12.30 in diretta sulla pagina Facebook di Marsicalive, si terrà l’incontro chiarificatore tra Michele Fina, segretario regionale del Partito Democratico, e Roberto Verdecchia, a lungo esponente del partito ed ex candidato sindaco per lo stesso, uscito dalla porta principale dei dem sbattendo la porta lo scorso 11 luglio.

A seguito di tale decisione l’avvocato avezzanese ha innescato una polemica che si è protratta fino a oggi e che, nelle schermaglie dialettiche, ha visto nel segretario regionale il principale destinatario di accuse tanto specifiche quanto inequivocabili. Su tutte quella di una gestione personalistica del partito.

L’occasione sarà utile non solo per il chiarimento tra le parti, o per una definitiva rottura, ma anche per confrontarsi su idee e proposte per rilanciare la città di Avezzano che tra un mese e mezzo sarà chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco.

L’appuntamento è alle 12 in diretta sulla pagina Facebook di Marsicalive.