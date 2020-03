Amministrative 2020, Di Cintio (Psi): serve atto di responsabilità, tutti rispettino protocolli di sicurezza

Avezzano. Sergio Di Cintio (Psi) ufficializza la sua presenza alle amministrative nel capoluogo marsicano e lo fa puntando su “Il coraggio delle idee”, lista che lo vede protagonista. “Vogliamo raccontare le nostre radici, la nostra storia. Diventa protagonista del rinnovamento”. Svelato anche il simbolo della lista.

“‘Il Coraggio delle Idee’ nasce dalla passione politica e dalla volontà di un gruppo di cittadini avezzanesi, innamorati della propria città. Gli obiettivi sono quelli di dare alla stessa la crescita e l’importanza che merita, attraverso un programma che, per fasi, in dieci anni ci porterà ad essere città territorio consolidata. L’intento è quella di aprire le porte a tutte le donne, gli uomini e almeno un rappresentate per ogni associazione di categoria, che vogliono essere protagonisti del cambiamento della città, dando loro l’opportunità di esprimere le loro idee attraverso dei tavoli di lavoro suddivisi per aree tematiche”.

“Gli avezzanesi e i marsicani devono dare un segnale di unione rispettando le regole di emergenza epidemiologica da Covid-19. Ritengo che sia necessario fare un appello a tutti i cittadini, siamo di fronte ad un problema serio ed anche se con battute e post simpatici si cerca di scongiurare la paura per questo virus, non bisogna assolutamente abbassare la guardia, ho la sensazione che non tutti abbiano capito l’emergenza e la possibilità che la Marsica non rimanga nel tempo “zona franca”.

“Abbiamo bisogno di atti di responsabilità, anche se comportano sacrifici, cercando di evitare assembramenti e rispettando la distanza di un metro nei luoghi pubblici. Sacrifici a cui lo Stato successivamente dovrà dare risposte individuando misure di intervento tenendo a mente le famiglie e le partite iva. Lodevoli le iniziative che si stanno sviluppando in molti nostri Comuni, ed ottimo il servizio di controllo in corso sui passeggeri di treni e bus provenienti da ogni parte d’Italia presso la Stazione di Avezzano ed il Terminal bus”.

“Atti di responsabilità e cambiamento delle abitudini di vita, rispettando le regole, permetteranno di arginare il più possibile questo contagio, salvaguardando i nostri cari, le persone più deboli ed anziane. Sergio Di Cintio “Il Coraggio delle Idee