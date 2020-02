Amministrative 2020, Di Bastiano (Fdi): si naviga a vista tra incertezze e confusioni

Avezzano. Anche Walter Di Bastiano, noto medico avezzanese vicino agli ambienti di centrodestra, specialmente a Fratelli d’Italia, dice la sua sulla situazione politica nel capoluogo marsicano, a poche settimane dalle elezioni che andranno a determinare il successore di Gabriele De Angelis. “Le manovre politiche per le prossime elezioni amministrative di Avezzano finora hanno prodotto solo incertezze e confusione” afferma Di Bastiano. “A poche settimane dal voto si naviga a vista: non ci sono punti fermi su cui ancorare qualche certezza che dia respiro a una prospettiva di stabilità per ripristinare un circuito virtuoso di crescita della città”.

“Negli ultimi anni, per responsabilità multiple, si è assistito a un lento e inesorabile decadimento di tutti gli elementi che in un passato, non tanto remoto, avevano conferito prestigio, autorevolezza e peso specifico all’azione amministrativa di Avezzano, quinta città d’Abruzzo” prosegue Di Bastiano. “La domanda è: come recuperare un ruolo che riposizioni Avezzano allo stesso modo di altre città, che sanno così bene usufruire di privilegi e vantaggi al fine di ottenere una soddisfacente condizione sociale, economica e culturale per i cittadini? Come recuperare il tribunale? Come fare in modo di avere in tempi brevissimi il nuovo ospedale? Come salvaguardare il commercio l’ industria l’agricoltura la sicurezza delle nostre famiglie e dei nostri figli?”

“Partiamo, allora, da alcuni punti fermi e incontestabili” continua Di Bastiano. “E’ un fatto che ad Avezzano, probabilmente anche per l’inefficacia pluriennale dell’azione politica della sinistra, l’elettorato ha sempre premiato lo schieramento moderato di centrodestra o, se vogliamo, simil-centrodestra, come è accaduto quando qualcuno ha cercato di giocare sull’equivoco del superamento dei cosiddetti steccati ideologici rivolgendosi ambiguamente al mondo civico. Insomma, l’elettore avezzanese, anche dinanzi a defaillance del gruppo dirigente di centrodestra, ha continuato fideisticamente ad accordare fiducia a persone di questa estrazione. Persone e personaggi che, di volta in volta, però, hanno interpretato questa fiducia elettorale in maniera personalistica e autoritaria, come se il consenso ricevuto conferisse loro una sorta di investitura demiurgica. Alla prova dei fatti, però, questo regale stigma ha mostrato tutti i limiti derivanti da una mancanza di confronto politico e di circolazione delle idee e delle proposte che avrebbero potuto realizzarsi in programmi condivisi”.

“Non si può non rilevare, infatti, che l’ha fatta da padrone la scarsa propensione all’etica della responsabilità, quando non addirittura a un dilettantismo amministrativo e soprattutto politico, frutto della pretesa dell’infallibilità dell’unto dall’elettorato” continua Di Bastiano. “Altro punto fermo: la giostra dei passaggi da uno schieramento all’altro, da civico a partitico, da sinistra a destra e viceversa, al solo scopo di assicurarsi rendite di posizione, impedendo un salutare ricambio del gruppo dirigente”.

“Non capisco perché ci si ostina e ci si a dilania a darsi battaglia fino allo stremo su chi dovrà esprimere il sindaco di Avezzano” prosegue Di Bastiano. “La musica deve cambiare per forza. La fiducia dell’elettorato non è senza limiti e la scarsa penetrazione dell’azione politica della sinistra potrebbe subire un’inversione. Bisogna cominciare a leggere un libro diverso. Cominciare a ragionare seriamente sui problemi e, se si vuole veramente vincere la battaglia, occorre il contributo e la partecipazione di tutte le risorse politiche e di schieramento del centrodestra e di altri schieramenti civici affini. Ma non una battaglia di schieramenti, bensì un confronto a tutto tondo per tornare a giocare alla pari con altri territori e altre città che in questi anni hanno saputo, con stabilità e coerenza, crescere e esercitare egemonicamente le loro pretese di crescita e di sviluppo. Il bilancino da farmacista per il dosaggio dei sindaci e dei consiglieri comunali ha il fiato corto. Si può vincere anche così, ma non si va molto lontano”.

“Ricordiamoci” conclude Di Bastiano “che ad Avezzano la sinistra ha vinto solo quando la destra ha sbagliato. Il futuro sindaco di Avezzano dovrà essere capace di sintetizzare e armonizzare tutte le forze in campo con autorevolezza, responsabilità, capacità politica e amministrativa, ma soprattutto amore per la città”.