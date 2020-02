Amministrative 2020, De Angelis: Forza Italia si ricompatterà, come sindaco ho unito il centrodestra

Avezzano. L’obiettivo di Gabriele De Angelis è chiaro: ricompattare Forza Italia in vista della amministrative di maggio. La candidatura a sindaco di Mario Babbo ha accelerato le trattative fra le varie componenti in città, sia civiche che partitiche. Con l’uscita allo scoperto dell’avvocato avezzanese non è da escludere che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi in merito alle scelte strategiche delle due coalizioni.

In casa centrodestra tiene banco il discorso circa il candidato sindaco. E’ stato più volte ribadito che il nome uscirà fuori dal tavolo nazionale. Se tutto ciò ha da un lato confermato quanto tutti sospettavano, dall’altro ha riportato in auge la discussione circa il fatto che la figura individuata potrebbe non essere reale espressione del territorio. L’esempio che tiene banco è quello di Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo dallo scorso anno, selezionato all’esterno della rosa dei candidati espressione delle quattro province e per questo calato dall’alto.

“Alcune frizioni interne ai partiti della stessa coalizione sono fisiologiche. Le aspettative di ciascuno di essi sono tutte legittime e per, motivi diversi, anche condivisibili”, ha affermato l’ex primo cittadino di Avezzano. “Il centrodestra è più attenzionato del centrosinistra perché al momento detiene l’innegabile vantaggio su tutte le altre compagini. Per quanto mi riguarda ho fatto un serio lavoro di raccordo tra le varie voci della coalizione di centrodestra, senza fare annunci e proclami che a nulla servono se non ad alimentare confusione e ambiguità. Così come ho già fatto da sindaco ricostruendo un cdx che in città non c’era più da anni, l’obiettivo di Forza Italia è quello di ricompattarci in vista del prossimo appuntamento elettorale”, ha concluso.

Forza Italia è presente e si sta riorganizzando per contribuire alla vittoria del centrodestra, a prescindere da quello che sarà il candidato sindaco.