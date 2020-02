Amministrative 2020, “Avezzano bene comune” presenta la sua lista elettorale

Avezzano. È indetta per venerdì 21 febbraio, preso la sala conferenze del comune di Avezzano, l’assemblea pubblica per la costruzione della lista civica:”Avezzano bene comune”. “Avezzano bene comune” nasce per “dare voce a tutti quei cittadini nauseati dallo strapotere di trasformisti senza vergogna e senza scrupoli il cui disinteresse verso il bene della città è chiaramente manifesto e non tollerabile oltre” spiega Paolo Dominici, in rappresentanza della lista.

“L’assemblea- continua Dominici- ha lo scopo, perciò, di favorire l’incontro e la partecipazione alla vita politica di tutti i cittadini onesti, stanchi della torbida realtà antidemocratica che opprime Avezzano da troppo tempo. Chiunque lo vorrà, in quella sede, ma anche successivamente, potrà dare il proprio contributo personale, in base alle proprie conoscenze, alla propria esperienza, suggerendo temi, problematiche di cui è a conoscenza ed eventuali soluzioni che verranno valutate durante i confronti che precederanno la tornata elettorale. È auspicabile -conclude Dominici- la presenza attiva di chiunque voglia promuovere un vero cambiamento che rilanci la partecipazione democratica alla vita pubblica. Durante l’assemblea verrà anche presentato il simbolo ufficiale della lista.”