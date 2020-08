Aministrative, Genovesi: grande entusiasmo per Salvini, c’è voglia di Lega e centrodestra, tornerà ancora

Avezzano.“C’è grande voglia di Lega e di centrodestra. L’entusiasmo mostrato da centinaia di cittadini, che ringraziamo uno ad uno, nel corso della visita di ieri del nostro leader Salvini fanno volare la Lega e il centrodestra che ha ritrovato la unità. Abbiamo avuto la ennesima dimostrazione che possiamo vincere le elezioni di Avezzano e portare il Buon Governo in una città troppo spesso amministrata secondo schemi e metodi vecchi e non sempre trasparenti”. È direttamente il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, il salviniano Tiziano Genovesi, a fare il punto della situazione della campagna elettorale, in particolare a due settimane dalla presentazione delle liste per la competizione dei prossimi 20 e 21 settembre.

“Con il sostegno del nostro leader”, spiega,”che sarà ancora ad Avezzano per farci sentire il suo calore e la sua forza vincente, il nostro lavoro va avanti sempre più spedito e con ottime risultanze. Già prima della riunione del centrodestra con la convergenza sul nostro progetto politico di Fdi, Udc e Cambiamo, nei confronti della Lega c’era molto interesse. A proposito di coalizione rivendico con orgoglio il fatto che i quattro partiti di centrodestra sono pienamente titolari del simbolo con il quale si presentano direttamente davanti agli elettori. Ora, anche in seguito agli oltre due mesi di campagna di ascolto e di capillare attività sul territorio, il gradimento è esploso con una concreta ed ampia approvazione della nostra azione politica e sociale. E di conseguenza intorno al nostro partito, c’è un grande interesse anche in relazione all’impegno diretto di tanti cittadini, tra cui tanti giovani, che vogliono scendere nell’agone per rinnovare ed innovare l’attività amministrativa”.

“Ed in tal senso, anche pezzi da novanta della politica sana si sono avvicinati e si stanno avvicinando a noi”, spiega soddisfatto il 40enne imprenditore avezzanese.” Le nostre iniziative, la già citata campagna di ascolto sul territorio e il tour nel degrado hanno segnato una discontinuità netta rispetto alle dinamiche meno chiare e decisamente più opache di politici e politicanti ormai fuori gioco, direi anacronistici, ed i cittadini, a partire dal basso, hanno capito alla perfezione il messaggio della Lega e la differenza con il passato. Ed in ogni occasione la gente, anche per strada, ci mostra stima rinnovando la fiducia ad andare avanti in questa azione per ‘liberare’ Avezzano e la Marsica da una classe politica e dirigente che finora ha tarpato le ali alla crescita e allo sviluppo di questa città. La Lega vuole risolvere le problematiche a cominciare dalla sicurezza, dal sostegno a famiglie ed imprese e alla creazione di strategie ed iniziative di sviluppo. E lo vuole fare con pratiche trasparenti ed utilizzando un linguaggio accessibile, chiaro e quindi lontano dal politichese. Ringraziamo la collettività che in ogni momento ci sprona a continuare nella rivoluzione del buonsenso e della buona politica. In tal senso come ho fatto ieri alla presenza di Matteo Salvini sottolineo che ci sono ancora margini perché Forza Italia rientri nella coalizione di centrodestra, c’è ancora tempo”, conclude il candidato sindaco del centrodestra.