Ami cantare? Nasce ad Avezzano il coro polifonico InCanto, adesioni aperte a tutti gli appassionati

Avezzano. Da un’idea del Maestro Francesco Fina, nasce la corale polifonica InCanto. Un progetto che ha già attirato l’interesse di molte persone che condividono la passione per il canto e per la musica. Ogni giovedì alle 21, ad Avezzano, nella sala della Parrocchia dello Spirito Santo di Don Antonio Salone, i componenti della corale InCanto si riuniscono per le prove, spaziando all’interno di un vasto repertorio che comprende brani classici, moderni, tra gospel, pop e un pizzico di rock.

“Un’iniziativa che in poco tempo ha raccolto numerose adesioni e che mi auguro possa avere sempre più seguito”, ha dichiarato il maestro Fina, “con la corale InCanto vogliamo rappresentare un’originale alternativa nel panorama musicale della provincia di L’Aquila e stiamo preparando un programma musicale ricco di sorprese”.

Chiunque ami cantare ed entrare a far parte di un gruppo affiatato, può contattare il Maestro Francesco Fina al numero 349 592 2252.