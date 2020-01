Ambulatorio di Celano, da domani tornerà per una volta a settimana il servizio di vaccinazione

Celano. Da domani, venerdì 10 gennaio, riaprirà a Celano, per un giorno a settimana, l’ambulatorio per le vaccinazioni, situato nel distretto sanitario del centro marsicano. La direzione Asl, anche su richiesta del consigliere regionale Simone Angelosante, sindaco di Ovindoli, ha deciso di riavviare l’attività sul territorio al fine di andare incontro alle necessità degli utenti, soprattutto per quelle legate alle vaccinazioni di bambini e di soggetti in età pediatrica.

“La riapertura del centro ambulatoriale vaccinale”, sottolinea il sindaco di Celano Settimio Santilli, “è una splendida notizia e me ne compiaccio viste le battaglie che feci tempo fa nell’estate 2017 anche insieme ad altri sindaci tra cui il consigliere regionale Simone Angelosante, allorquando fu chiuso il centro vaccinale di Celano e di altri 8 paesi, lasciandone aperti solo 3 in Marsica dalla passata giunta D’alfonso, quando invece e’ un servizio di fondamentale importanza soprattutto per i nostri bambini. Ringrazio dunque la direzione Asl e il consigliere Angelosante”, spiega il primo cittadino, “che ha perorato la causa negli interessi dell’intero territorio”.

L’ambulatorio di Celano sarà aperto il venerdì dalle ore 9 alle 12. Per usufruire del servizio gli utenti devono prima prenotarsi al Pta (presidio territoriale di assistenza) di Pescina, andando di

persona oppure telefonando a numero 0863 899259, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.