Ambulanze in coda con pazienti covid davanti all’ospedale di Avezzano: non sanno dove andare

Avezzano. Cinque ambulanze in fila per trasferire presunti positivi al covid. Questo lo scenario che si presenta dalle prime ore del pomeriggio al pronto soccorso di Avezzano.

Il piazzale antistante l’ospedale è letteralmente invaso dai mezzi di soccorso provenienti dai diversi Comuni della Marsica. Le ambulanze hanno risposto alla richiesta d’aiuto arrivata dai marsicani risultati positivi al coronavirus e hanno trasferito i pazienti in tutta fretta al pronto soccorso di Avezzano in attesa che gli venga trovato un posto letto.

Al momento però nessuno dei cinque pazienti sa dove andrà a finire. I posti in terapia intensiva in Abruzzo stanno per terminare e si fa sempre più fatica a capire se esista o meno una “cabina di regia” per la sistemazione dei pazienti covid.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere, già nei giorni scorsi lampeggianti blu hanno illuminato il piazzale antistante il pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano, come raccontato da MarsicaLive, con un viavai di malati, persone sofferenti in condizioni più o meno gravi, pazienti covid, che attendevano di essere visitati, soccorsi dal personale medico, ricoverati.