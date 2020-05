Ambulanza con a bordo sospetto covid si schianta contro un muro, paziente muore in ospedale

Avezzano. E’ morto a 80 anni un sospetto covid arrivato questa mattina all’ospedale di Avezzano con febbre alta e problemi respiratori. Le sue condizioni si sono aggravate subito dopo l’arrivo al Santi Filippo e Nicola e per lui non c’è stato niente da fare.

Secondo la ricostruzione, il mezzo di soccorso stava raggiungendo l’ospedale di Avezzano con il pensionato a bordo, quando è avvenuto l’incidente. L’uomo, che da giorni aveva febbre alta e difficoltà a respirare, è stato preso in carico come un sospetto paziente Covid e per questo il personale medico ha adottato tutte le precauzioni del caso. Non è chiaro per ora cosa possa aver determinato l’incidente.

L’ambulanza è uscita fuori strada e si è schiantata addosso a un muro nel centro abitato del comune di Cerchio. Nel’impatto tutti i sanitari a bordo sono rimasti illesi e a quanto pare anche il paziente non avrebbe avuto ripercussione dallo scontro. E’ stato però necessario caricarlo su un’altra ambulanza. Quando è arrivato in ospedale le sue condizioni sono peggiorate e per lui è sopraggiunta la morte. Ora dovrà essere sottoposto a tampone per far luce sulla natura del decesso e in caso adottare le precauzioni del caso con persone venute a contatto con lui.