Ambiente, seconda giornata ecologica: Ovindoli pulita grazie ai volontari (foto)

Ovindoli. Sabato 11 giugno si è tenuta la seconda giornata ecologica ad Ovindoli. I volontari si sono ritrovati in piazza San Rocco per ritirare l’attrezzatura. E’ stato posizionato, in zona Pozzacchio, un “cassone” per il conferimento degli ingombranti tra cui: materassi, poltrone, divani, legno, ferro, rifiuti di plastica di grandi dimensioni e coperte.

L’attenzione è stata posta su alcune zone del paese come il centro storico, piazza San Rocco, piazza della Fonte, valle d’Arano, parco giochi la Pinetina.

“Ci auguriamo che i fruitori di queste aree ne abbiamo cura e rispetto, al fine di mantenere Ovindoli pulita e decorosa”, queste le parole degli organizzatori, “un ringraziamento particolare ai volontari che assieme al Sindaco, agli amministratori ed agli operai, hanno preso parte a questa giornata”.