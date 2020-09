Ambiente, ad Avezzano un evento di raccolta rifiuti con l’associazione “Plastic Free”

Avezzano. Anche ad Avezzano un evento di raccolta plastica, organizzato dalla onlus “Plastic Free”: l’appuntamento è per domenica 27 settembre. La onlus – nata poco più di un anno fa, ma diventata in tempi brevissimi la più importante associazione sul territorio nazionale sul tema plastica – organizzerà un evento di raccolta in oltre 60 città italiane, nel rispetto delle regole previste dalla normativa anti-Covid, dedicata alla rimozione dei rifiuti abbandonati in spazi pubblici e ambienti naturali.

L’evento, organizzato a livello locale da Pierpaola Ippoliti e Giuseppe Del Rosso, in collaborazione con il Comune di Avezzano e la Tekneko, troverà la partecipazione di altre associazioni, tra cui i giovanissimi di “Pagina Bianca”. Per partecipare all’evento, totalmente gratuito, bisognerà solo portare con sé la mascherina. I guanti e le buste li forniranno la Tekneko, la maglietta verrà fornita da “Plastic Free”. Per registrarsi cliccare su questo link.

“Plastic Free”, che ha già raccolto oltre 100.000 kg di plastica, punta a raddoppiare il suo “bottino” con questo evento e vuole lanciare un segnale: “Il problema plastica è il primo problema che l’umanità deve affrontare. Stiamo distruggendo l’intero ecosistema. La stima della plastica ingerita settimanalmente da ogni persona è di circa 5 grammi a settimana. Dobbiamo agire subito, stare attenti a ciò che compriamo e non voltarci dall’altra parte se vediamo un pezzo di plastica per terra con la classica scusa “ah ma non è non è il mio”. Il problema, che ci piaccia o meno, è di tutti ed è imminente”.

L’associazione ha già lanciato e realizzato numerosi progetti, tra cui il “Progetto Scuole”, con l’obiettivo di fare formazione tra i più giovani, il progetto “Adotta Una Tartaruga” e il “Progetto Raccolta”. “Per il futuro” spiega l’associazione “vogliamo coinvolgere anche le tante persone che ci scrivono dall’estero e continuare a sensibilizzare il più possibile i giovani, perché possano avere un futuro migliore e, ovviamente, plastic free”.