Alunno positivo a Trasacco, il sindaco Cesidio Lobene chiude le scuole

Trasacco. Caso di covid a Trasacco: il sindaco Cesidio Lobene chiude le scuole. Un altro positivo nella Marsica. Si tratta di un alunno di Trasacco che a seguito del tampone è risultato positivo al covid. Il primo cittadino ha deciso di chiudere le scuole e provvedere alla sanificazione. Intanto i casi nella Marsica continuano a salire come raccontato da MarsicaLive.

“Nella serata sono stato avvertito dalle autorità competenti di un caso di Covid-19”, ha spiegato Lobene, “si tratta di un ragazzino del nostro paese.

La persona è in buono stato di salute e sono in corso i tracciamenti di tutti i contatti più stretti. Vi informo altresì che i plessi della scuola Don Bosco e della scuola Muzio Febonio in via cifilanico per la giornata di domani resteranno chiuse per sanificate i locali. Un augurio di pronta guarigione al nostro giovane compaesano”.