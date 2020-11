Alunni e insegnanti positivi al Covid19, a San Benedetto e a Sante Marie chiudono le scuole

“essendo sopravvenuta la comunicazione della positività al covid-19 di un’altra insegnante, in concomitanza del guasto alla caldaia, si rende noto che è stata emessa nuova ordinanza con la quale si è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti i plessi scolastici ricadenti nel territorio comunale dal 3 al 7 novembre 2020.

Essendo intervenuti colloqui con la dirigente scolastica dell’Istituto “Fontamara”, si informa che verrà, comunque, garantita per tutte le sezioni e classi la didattica a distanza.

Considerato che viviamo momenti molto difficili e complessi, in cui il quadro evolutivo non solo richiede l’adozione di soluzioni immediate e concrete, oltre che continui aggiornamenti, teniamo a rassicurare la Popolazione, che per ogni decisione adottata, al primo posto, come sempre, poniamo la salvaguardia e la sicurezza dei nostri studenti.

Confidando nella comprensione di ognuno, facciamo appello a che le regole introdotte al fine di contrastare la diffusione del covid-19 vengano rispettate scrupolosamente.

Facciamo appello ai genitori dei nostri alunni, a far rispettare le regole anche dopo l’orario scolastico.

Torno a ripetere che in questa guerra, siamo tutti soldati ed ognuno di Noi è chiamato a fare la propria parte.

Solo così, con grandi sacrifici, potremo superare questo difficile momento”.