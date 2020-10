Altri due casi a Trasacco, il sindaco Lobene: i pazienti sono già in isolamento

Trasacco. Altri due casi di coronavirus a Trasacco. Si tratta di due pazienti già in isolamento che per il momento sono in buone condizioni di salute. I casi non sono legati ai precedenti come ha tenuto a precisare il sindaco Cesidio Lobene che ha raccomandato a tutti la massima prudenza. Ieri era stato segnalato un altro caso riguardante un alunno come raccontato da