Altri 11mila euro alla coop Orizzonte servizi per supportare l’Urbanistica, Lanciotti: è eccessivo

Avezzano. Il Comune di Avezzano concede un secondo affidamento fiduciario alla cooperativa Orizzonte servizi e Lanciotti accusa “cambiano i dirigenti ma non gli affidamenti”. Il consigliere Stefano Lanciotti fa riferimento al settore Urbanistica del Comune di Avezzano che, per mano del dirigente Mauro Mariani, il primo aprile con la determina n381 “ha conferito un nuovo affidamento fiduciario del valore di € 11.163,00 alla Cooperativa Orizzonte Servizi di Avezzano per “ l‘affidamento e il supporto al settore urbanistico per la definizione veloce dei procedimenti di accesso agli atti inerenti l’applicazione del sisma ed ecobonus.

La stessa Cooperativa (iscritta alla Camera di Commercio in data 2/11/2020) risulta beneficiaria di un altro affidamento fiduciario disposto sempre dallo stesso settore in data 10/12/2020 con la determina n. 1150 a firma del dirigente Massimo de Sanctis per “prelevare i faldoni e fare le copie fotostatiche delle 170 richieste giacenti presso il Settore e relative a pratiche inerenti il sisma bonus 110%, attività questa per esplicita ammissione dello stesso De Sanctis “non richiedono particolari competenze e conoscenze.

Il costo per le casse del Comune di Avezzano di questo affidamento è stato di € 7.442,00. Alla Cooperativa Orizzonte Servizi sono stati conferiti quindi in soli 4 mesi incarichi fiduciari per € 18.605,00 per prestazioni che potevano tranquillamente essere svolte a costo zero per lo stesso comune di Avezzano da una parte dei circa 500 percettori di reddito di cittadinanza, alcuni dei quali risultano già coinvolti in attività di supporto allo stesso Comune.

Il sindaco pro tempore Di Pangrazio titolare tra l’altro della delega Urbanistica, fin dallo scorso dicembre nonostante le mie pressanti sollecitazioni, non ha inteso assumere alcuna iniziativa per attivare uno specifico progetto che coinvolgesse i nostri concittadini percettori del reddito di cittadinanza così come previsto dal Piano di intervento per il contrasto alla povertà approvato all’unanimità del Consiglio Comunale di Avezzano. Per una valutazione circa un eventuale danno di natura erariale, mi riservo di interessare della problematica la competente magistratura contabile”.