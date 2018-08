Alpini ripuliscono la chiesa di Santa Eugenia a Santa Jona di Ovindoli in vista della festa patronale

Ovindoli. In vista della messa in onore del santo patrono in località Santa Eugenia, alcuni membri del gruppo alpini Santa Jona hanno ripulito e sistemato l’area e la chiesetta di Santa Eugenia. Ricordiamo che la santa messa di terrà questo venerdì pomeriggio a partire dalle ore 16:30. Un gesto sicuramente apprezzabile che testimonia l’amore per la propria terra. Di seguito, il programma:

Ore 16.00 – ammassamento in piazza Antonio Leonardi Ore 16.30 – alzabandiera Ore 14.40 – santa messa Ore 17.40 – rinfresco aperto a tutti i partecipanti