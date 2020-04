All’ospedale di Avezzano arrivano 35 tute protettive grazie alla generosità della famiglia Savina

Avezzano. Il coronavirus e l’emergenza scattata dal suo arrivo in Italia e in Abruzzo ha viaggiato, e continua a viaggiare, di pari passo con la solidarietà. Sono tante infatti le iniziative che sono state portate avanti a sostegno della struttura ospedaliera della città da associazioni, gruppi di persone e privati intenti a sostenere medici e infermieri in prima linea nella lotta al covid-19.

Sono arrivate solo qualche giorno fa al Santi Filippo e Nicola delle tute fondamentali per chi lavora a stretto contatto con pazienti affetti da coronavirus. L’importante donazione per l’ospedale di Avezzano è arrivata dalla famiglia Savina. Berto Savina e i suoi figli, titolari della Essebi e di altre aziende che operano nella Marsica e all’estero, ha deciso di donare alla struttura ospedaliera della città 35 tute protettive in Tyvek fondamentali per la gestione dei malati di covid-19.