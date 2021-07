Alloggi per la notte e una sala per le celebrazioni: la casa funeraria Rossi si prepara ad offrire nuovi servizi

Avezzano. Una nuova sala del commiato, in cui sarà possibile anche celebrare una funzione religiosa oppure laica. E degli alloggi, in modo che anche chi arriva da fuori possa rimanere nella struttura senza allontanarsi per la notte.

Sono iniziati i lavori alla casa funeraria Rossi di Avezzano, in via Nuova, per offrire servizi sempre più nuovi e più innovativi, per i cittadini che continuano a sceglierla, dando fiducia allo staff di professionisti guidati da Antonio Rossi.