Magliano de’ Marsi. Allevatori senza acqua e pascoli a rischio nella Marsica occidentale. Le temperature sostenute di questi giorni stanno mettendo a dura prova gli animali che si trovano in montagna con i loro guardiani. Nei fontanili l’acqua inizia a scarseggiare e la preoccupazione per gli allevatori è sempre più alta. Proprio ieri mattina la pozza di raccolta a Passo le forche, nel Comune di Magliano de’ Marsi, e il fontanile sottostante vicino la chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo erano quasi a secco.

“La situazione sta diventando insostenibile perchè gli animali non possono stare senza acqua”, ha spiegato un allevatore di Rosciolo dei Marsi, frazione di Magliano, “ieri mattina ci siamo trovati improvvisamente con il fontanile di Santa Maria in Valle Porclaneta quasi a secco come la pozza di raccolta a Passo le forche. Si tratta di due punti di riferimento fondamentali per noi agricoltori che se restano senza acqua ci mettono fortemente in difficoltà”. In questi giorni gli animali dei vari allevamenti della zona si trovano a pascolare in montagna e per i proprietari è ancora più difficile riuscire a procurargli l’acqua.

“Cerchiamo di portare l’acqua per farli bere ma non è abbastanza”, ha continuato l’allevatore, “il fontanile più vicino si trova a una distanza di due chilometri dai pascoli e neanche lì c’è acqua a sufficienza per l’abbeveraggio giornaliero. Questo problema va avanti ormai da anni e si ripresenta puntualmente ogni estate. Se continua così quest’anno a rimetterci saranno i nostri animali”.