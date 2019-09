Allerta meteo, rinviato lo storico Corteo Medievale a Scurcola Marsicana

Scurcola Marsicana. In seguito alla segnalazione dell’allerta meteo, con codice arancione, le commissioni organizzatrici delle Contrade e Borghi, i responsabili del Centro Studi Culturali D’Angiò, unitamente al Presidente Lorenzo Fallocco, hanno deciso di annullare l’evento della XIX edizione “Corteo Storico Medioevale – Contrade e Borghi”, già rinviato dal 23 agosto proprio a causa delle avverse condizioni climatiche, che doveva svolgersi a Scurcola Marsicana per la chiusura dei festeggiamenti dei 750° anniversario della Battaglia dei Piani Palentini detta di Tagliacozzo.

L’evento rientra nel progetto “marsicaMedioevale” , un percorso storico-culturale, enogastronomico alla riscoperta di castelli, rocche, chiese e borghi. Un progetto il cui obiettivo è diventare volano dell’intera Marsica e non solo.

Il progetto non individua la battaglia quale unico evento, ma piuttosto il percorso effettuato, per giungere sul luogo dello scontro, dai due grandi protagonisti: Corradino di Svevia e Carlo I D’Angiò.

I Comuni coinvolti :

– percorso svevo: Anticoli Corrado, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Alba Fucens.

– percorso angioino: Ariano Irpino, Ovindoli, Scurcola Marsicana, Trasacco, San Benedetto nei Marsi, Pescina, Pettorano sul Gizio, Napoli. “

Questo non incide sul successo ottenuto dal progetto “marsicaMedioevale” – dichiara il Presidente Lorenzo Fallocco “che ha visto la partecipazione dei Comuni che hanno aderito, chi realizzando eventi scenografici in costume medioevale, chi organizzando eventi scientifici con i convegni. Incontri che hanno avuto un largo consenso e grande partecipazione di pubblico. Questo è il successo di “marsicaMedioevale”, il progetto è andato bene. Non si deve guardare più la singola manifestazione, ma si deve considerare il suo complessivo.

Poiché sono certo che è diffusa la delusione per non poter partecipare e assistere al tanto atteso “Corteo storico medioevale – Contrade e Borghi” aggiunge l’arch. Fallocco – “con l’associazione “marsicaMedioevale” si penserà di realizzare un altro particolare evento, nel periodo autunnale, proprio per poter chiudere i festeggiamenti dei 750 anni della Battaglia. Sono certo che avrà una eguale risonanza nella Marsica. “marsicaMedioevale” puntava a vincere un campionato e non la singola partita, pertanto, ha vinto!”.

L’ultimo appuntamento è a Pettorano sul Gizio, sabato 14 settembre alle ore 16,00 “nel regno dei D’Angiò: nel feudo di Margarita… il matrimonio medioevale”.