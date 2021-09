Allerta meteo nella Marsica: oggi arrivano forti temporali, rischio idrogeologico nelle aree interessate

Avezzano. Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di oggi, 27 settembre, è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali, per tutte le zone di allerta, segnate in giallo nella cartina.

I comuni sono stati attenzionati sull’attivazione del Piano di Emergenza comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto.

Oggi allerta gialla per il maltempo è prevista in 7 regioni d’Italia: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana e

Umbria.

Danni ieri a Firenze e dintorni, con alberi caduti e abitazioni colpite pesantemente dalla grandine. Trombe d’aria nell’Aretino, Carrarese e Pisano. Bomba d’acqua nell’Imperiese.