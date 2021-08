Allerta incendi: la sezione di Avezzano dell’Associazione Nazionale Carabinieri chiede attenzione e supporto ai cittadini

Avezzano. In una nota, la sezione di Avezzano dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha chiesto prudenza e diligenza ai cittadini nei confronti del pericolo di nuovi incendi nel nostro territorio con queste parole: “Cari Soci, in questi ultimi giorni dai mezzi di informazione ci giungono brutte notizie riguardo lo svilupparsi di numerosi incendi, non solo in Italia. Anche il nostro territorio ne è stato colpito, anche se in maniera non particolarmente invasiva come spesso è avvenuto in passato. Le previsioni meteorologiche per il nostro Paese nei prossimi giorni prevedono alte temperature che sicuramente possono favorire lo sviluppo di incendi.

Facciamoci parte diligente per quel che possiamo, magari ponendo la massima attenzione allargando la nostra visuale verso l’ambiente circostante, con particolare riguardo a situazioni potenzialmente pericolose, nei limiti del possibile verificarle e nel caso richiedere l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco al numero 115 o al 112.

Grazie per il vostro contributo”.