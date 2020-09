Allenamento in sicurezza all’Evolution fitness, turni per gruppi di persone e spogliatoi divisi

Avezzano. Vuoi allenarti in sicurezza? All’Evolution fitness club già da subito! Gianpiero Contestabile dottore in Scienze motorie e Fisioterapista, e project manager della Evolution fitness club di Avezzano ha studiato un piano per fare in modo che i suoi associati possano avere un ambiente esclusivo e sicuro dove potersi allenare.

Per fare questo all’Evolution fitness è stata allestita una sala dedicata di 50 metri per ogni personal training. In questo modo le persone possono essere seguite da professionisti in spazi delimitati e sicuri della struttura. Sono stati organizzati dei turni da un’ora e 50 minuti ciascuno che sono aperti a un massimo di 25 persone alle quali complessivamente viene dedicato un ambiente di 500 metri quadrati, diviso in base alle esigenze di ciascuno, per l’allenamento.

“Abbiamo puntato prima di tutto sulla sicurezza per assicurare ai nostri associati un ambiente idoneo”, ha commentato Contestabile, “abbiamo poi studiato con personale qualificato i protocolli inerenti il contrasto al coronavirus per fare in modo che nessuno potesse avere problemi. Il nostro interesse è quello di far allenare i nostri associati con la massima tranquillità e per questo ci siamo impegnati al fine di organizzare gli spazi e i tempi con la massima precisione”.

Nella palestra è stato disposto un cambio di aria 10 volte ogni ore e la sanificazione dell’interno ambiente 3 volte al giorno da parte del personale professionista. Inoltre lo staff dell’Evolution fitness ha pensato anche a chi dopo essersi allenato deve tornare in ufficio o in negozio e per questo sono stati attrezzati anche gli spogliatoi – già divisi – e le docce private.

“Anche negli spazi degli spogliatoi l’attenzione è massima”, ha concluso Contestabile, “abbiamo ambienti singoli con l’area per spogliarsi e la doccia privata. Ogni volta che entra un associato dopo l’allenamento il nostro staff all’uscita procede con la sanificazione. A fine giornata poi c’è l’igienizzazione di tutto l’ambiente”.

