Allenamento in rosa, la moda del momento conquista Avezzano. Ecco l’idea di Valentina e Alessandra

Avezzano. Due amiche avezzanesi lanciano un messaggio alle donne della città: alleniamoci insieme. Sono ormai sempre di più i gruppi di donne che si ritrovano e iniziano a fare sport all’aria aperta.

Un modo per socializzare e muoversi, ma anche per staccare la spina e dedicarsi a se stesse. Dopo le donne di corsa, gruppo sportivo organizzato che costantemente si allena nella zona della Pineta, sono arrivate Valentina e Alessandra.

Chi sono? Due amiche e colleghe che “amano fare delle belle passegiate all’aria aperta mentre scambiamo due chiacchiere. Vogliamo condividere questa passione e abbiamo organizzato un evento molto speciale in un luogo bellissimo immerso nel verde”. L’appuntamento è per sabato alle 17.30 al valico del Monte Salviano. Insieme si farà una passeggiata e poi si deciderà come organizzare i futuri allenamenti. E’ prevista una camminata a passo veloce per scaldare i muscoli, esercizi con il bastone della scopa per tonificare, esercizi a corpo libero e relax finale.