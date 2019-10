Allegria, sport e solidarietà a Sante Marie con “Una cosa per un sorriso” per i bambini del Brasile

Sante Marie. Sorrisi, sport e solidarietà a Sante Marie. Domenica, nell’ambito della giornata nazionale dei borghi autentici, si è tenuta la seconda edizione di “Una corsa per un sorriso” l’iniziativa a cura dell’associazione Dona un sorriso infanzia missionaria per il Brasile. Mattinata di allegria con i volontari dell’associazione che hanno coinvolto i bambini in una simpatica corsa solidale.

I volontari dal 2012 si adoperano a titolo gratuito e senza sosta perché la realtà in cui opera don Beniamino Resta possa crescere nelle opere sociali e di Evangelizzazione. La parrocchia di padre Beniamino è grande per estensione come Avezzano e, purtroppo, i bambini delle favelas più lontane spesso hanno difficoltà a raggiungere la mensa aperta da qualche anno dal sacerdote.