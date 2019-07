Alle prese col taglio del legname? Provate questo mezzo innovativo…

Nel nostro territorio di montagna sono ancora in molti che, per lavoro o per hobby, hanno a che fare con il taglio e la raccolta del legname. Come in tutte le cose, dotarsi degli strumenti giusti fa tutta la differenza del mondo. Abbiamo allora chiesto a Teodato Tortora, titolare dell’azienda Agri Centro di Scurcola Marsicana, di darci qualche rapido consiglio.

“La più bella novità del momento”, ci dice Teodato, “è a mio avviso la nuova Motosega STIHL 500i “Injection”, brand famoso in tutto il mondo di cui noi siamo fieri rivenditori e centro assistenza. Questa motosega innovativa è la prima al mondo con iniezione del carburante controllata elettronicamente e si presta perfettamente a lavorare il legno duro e di grandi dimensioni. E’ una macchina incredibile, più veloce, più potente, più leggera di tutte le sue concorrenti: pensate che ha un’accelerazione fulminea che le permette di portare la catena a 100 Km/h in 0,25 secondi! Ovviamente parliamo di un modello pensato per i professionisti del settore, che con questa motosega faranno direttamente un salto nel futuro. Ovviamente noi ci rivolgiamo a tutti e quindi abbiamo anche motoseghe più “tradizionali”, di tutti i prezzi e adatte a tutte le esigenze, sia a quelle dell’hobbista che a quelle delle grandi aziende, il tutto sempre con due garanzie che mi piace ricordare. La prima quella dell’affidabilità e della qualità che solo un marchio prestigioso come Stihl può garantire. La seconda, quella nostra personale, di Agri Centro Tortora: lo dico sempre che la differenza la facciamo sull’assistenza e sul rapporto personale che instauriamo col cliente. Le macchine e i pezzi di ricambio li potete magari trovare anche da altre parti. Ma l’impegno, la passione, e l’assistenza in ogni momento e in ogni condizione, beh, quella è una caratteristica di pochi…e mi piace pensare che noi siamo fra quelli!”

