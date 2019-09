Allarme inquinamento chimico a Carsoli, l’assessore Mazzetti: “serve l’attuazione di procedure urgenti”

Carsoli. Sul tema degli odori molesti in Carsoli e Piana del Cavaliere interviene l’assessore all’Ambiente dott. Mario Mazzetti in una nota stampa trasmessa anche al Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali tutti.

“Venerdi 20 settembre ho potuto partecipare, in qualità di assessore all’Ambiente, alla riunione del

tavolo tecnico sulle esalazioni chimiche nella Piana del cavaliere, dopo che, a seguito di una mia

rimostranza scritta, nella prima riunione ero stato volutamente escluso dagli organizzatori.

L’incontro in sintesi ha evidenziato i seguenti punti:

-L’Arta ha comunicato di aver compiuto un primo intervento di ricerca degli inquinanti i cui risultati analitici

finali saranno pronti tra pochi giorni. A parere del rappresentante dell’Ente l’odore percepito non

corrisponde all’odore classico del toluene e quindi è necessario individuare altre sostanze odorose con

tecniche che non sono quelle attualmente utilizzate.

In ogni caso ha confermato che il tasso rilevato di

toluene nell’aria è a livelli molto alti superiore alla norma . L’indagine qualitativa dell’aria con mezzo

mobile verrà effettuata entro la fine dell’anno con 4 settimane di rilevamento.

Il rappresentante della Asl ha stimolato invece i sindaci a richiedere ai sevizi competenti l’analisi dei rischi

sulle sostanze utilizzate all’interno dei cicli produttivi delle poche aziende autorizzate all’immissione in

atmosfera che hanno un ciclo produttivo h 24.

I rappresentanti delle associazioni ribadendo la loro preoccupazione hanno esplicitato la necessità di avere

certezze documentate sulla salubrità dell’aria che si respira e che occorre percorrere tutte le strade

possibili per trovare l’origine del problema e la relativa soluzione.

In particolare il sottoscritto ha chiesto ai sindaci di richiedere alla Asl con atto formale se l’alto livello di

toluene rilevato in aria, ancorchè lo stesso non sia la causa del maleodore, possa essere considerato

innocuo per la popolazione e soprattutto per coloro che vivono o lavorano nelle vicinanze dei punti di

maggiore concentrazione con alta esposizione giornaliera.

Il rappresentante Asl ha dichiarato che su richiesta dei Sindaci anche questa indagine può essere svolta.

Il rappresentante dell’Arta ha infine ribadito di la necessità mettere in piedi come nel 2016 una rete di

rilevatori olfattivi, onde poter applicare una metodologia statistica nuova che riesce a restringere il campo

del punto di immissione nell’aria della sostanza rilevata.

Tutto ciò premesso chiedo di nuovo al Sindaco di Carsoli il motivo per cui non ha voluto aderire alle mie

proposte che avanzavo, comunicandole anche a tutti i consiglieri comunali (a cui non è stato consentito di

partecipare all’incontro nonostante una richiesta scritta dell’assessore De Luca) in data 31 luglio e che di

seguito integralmente riporto :

“le propongo di avviare e predisporre, con la dovuta urgenza, anche le seguenti iniziative:

1. richiedere un intervento del Servizio di igiene ed epidemiologia pubblica e del servizio di medicina

del Lavoro della Asl1 per eseguire un controllo dettagliato sulle aziende che nel loro ciclo

produttivo producono emissioni in atmosfera; In queste aziende dovrà essere analizzato il ciclo

produttivo , la ricognizione delle sostanze utilizzate , lo stato di salute dei lavoratori ,le analisi

specifiche delle emissioni ,

2. porre in essere insieme ai cittadini una classaction contro ignoti per i danni che i cittadini stanno

subendo e per i rischi di salute che eventualmente potranno essere accertati,

3. attestare che le spese che il comune sta sostenendo saranno poste a carico delle aziende

eventualmente individuate come responsabili dell’inquinamento.”

E’ evidente che sui punti sopraesposti abbiamo perso due mesi solo perché , per parte presa, non si sono

voluti accettare i consigli del sottoscritto per una incapacità di riflettere sui contenuti senza il risentimento

personale.

In conclusione sono a richiedere al sindaco di assumere tutte le iniziative per assolvere alle procedure

necessarie messe in evidenza nell’incontro tecnico e a richiedere certificazione sanitaria circa la eventuale

non pericolosità dell’esposizione a così alte concentrazioni di toluene presenti nel territorio e se gli enti

preposti sono riusciti ad individuare la sorgente della stessa sostanza”.