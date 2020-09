Allarme del centro trasfusionale di Avezzano: non c’è più sangue, venite a donare

Avezzano. Le scorte di sangue del centro trasfusionale di Avezzano stanno terminando e i donatori non si vedono. Sono preoccupati i responsabili della struttura dell’ospedale della città alla quale ogni giorno si rivolgono i reparti del Santi Filippo e Nicola e delle cliniche private dove le operazioni sono ormai riprese regolarmente.

Serve sangue ma purtroppo il centro trasfusionale ne ha sempre di meno a disposizione. A causa dell’emergenza coronavirus infatti le donazioni sono rallentate e ora che però l’attività chirurgica è ripresa non si riesce a dare un’adeguata risposta alla domanda crescente.

Nel centro l’attività è sicura e regolare. I responsabili ci tengono a far sapere che tutto è pensato per tutelare il donatore anche alla luce delle normative per il contrasto al coronavirus. Per questo si chiede a tutti di recarsi a donare ogni giorno dalle 8 alle 11 dal lunedì al sabato. E’ possibile prenotare la donazione al numero 0863.499446 il giorno prima per il giorno dopo anche chiamando il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.