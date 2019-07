Allagamenti a Celano, Cotturone (Pd): gli interventi sporadici non bastano, serve un’attenzione continua

Celano. “Allagamenti all’interno di abitazioni, buche sulle strade e smottamenti. Con una adeguata prevenzione e manutenzione” afferma il segretario del Pd Calvino Cotturone “si potevano evitare”.

“È da mesi che i cittadini chiedono all’amministrazione la manutenzione delle strade cittadine” prosegue Cotturone. “Una attenzione quotidiana e non sporadica, una cura di tutte le strade e non solo quelle di una piccolissima parte del centro. Agli appelli però non è seguito l’intervento adeguato, e così il maltempo di pochi giorni fa ha causato allagamenti all’interno di abitazioni, buche sulle strade e smottamenti”.

“Una amministrazione di facciata che vive solo di proclami ha portato Celano nel degrado” afferma il segretario del Pd. “Diverse segnalazioni sono state fatte in passato anche per pulire i canali di scolo, ma gli appelli sono rimasti inascoltati. Inevitabili le conseguenze e i disagi di pochi giorni fa, quando una incessante pioggia ha colpito la Marsica e Celano”.

“I canali vanno controllati e puliti regolarmente, l’acqua che raccolgono va a finire nel Fucino, l’amministrazione non può lasciarli all’incuria, così come il resto della città. Non basta rifare un manto stradale e pensare che il problema sia risolto, alcune zone hanno bisogno di interventi nelle reti fognarie, altre di pubblica illuminazione e l’intera città di pulizia quotidiana. Celano ha bisogno di una programmazione seria e non di interventi sporadici fatti solo per creare illusioni” conclude Cotturone.